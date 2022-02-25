Дмитрий Кулеба сообщил, что оружие и санкции – это сейчас главное. И то, и другое будет.

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"Совет Европы, гибкость которого в отношении России я знаю очень хорошо с работы там послом, сегодня принял революционное для себя решение – общий комитет Совета Европы, объединяющий руководство ПАСЕ, представителей государств-членов и генерального секретаря организации, рекомендует применить в отношении России процедуру, что ведет к исключению этого государства из СЕ", – заявил он.

Когда санкции могут утвердить

Министр иностранных дел Украины 25 февраля провел разговор с главами МИД Индии, Японии и США. Кроме того, примет участие онлайн в заседании Совета МИД Евросоюза. Именно на нем будут утверждаться санкции.

Сейчас вся дипломатическая система работает нон-стоп, чтобы обеспечивать ежедневное полномасштабное наступление на России на дипломатическом фронте.

Каких санкций требует Зеленский

В то же время Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление против России. Он предлагает ввести следующие санкции: