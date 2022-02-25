Дмитро Кулеба повідомив, що зброя і санкції – це зараз головне. І те, і інше буде.

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"Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення – спільний комітет Ради Європи, що об'єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів та генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ", – заявив він.

Коли санкції можуть затвердити

Міністр закордонних справ України 25 лютого провів розмову з главами МЗС Індії, Японії та США. Окрім цього, візьме участь онлайн в засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції.

Зараз вся дипломатична система працює нон-стоп, щоб забезпечувати щоденний повномасштабний наступ на Росії на дипломатичному фронті.

Яких санкцій вимагає Зеленський

Водночас Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити тиск проти Росії. Він пропонує ввести такі санкції: