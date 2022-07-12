После полномасштабного вторжения российских оккупантов миссия ОБСЕ прекратила свою деятельность в Украине. Даже несмотря на это, россия до сих пор остается полноправным членом организации.

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Что нужно для изгнания россии из ОБСЕ

Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и член украинской делегации в ПА ОБСЕ Евгения Кравчук рассказала о шагах, которые делает Украина для изгнания россиян из организации. Механизма изгнания страны-члена ОБСЕ пока нет, но наши представители работают над тем, чтобы он появился.

В ОБСЕ механизм исключения следует прописать. Мы подали правку к изменениям в регламенте, которые позволят исключить страну, которая совершает агрессию против другой страны-члена организации. Но необходимо, чтобы за это проголосовали страны-члены. Голосование состоится на следующей сессии осенью,

– рассказала Кравчук.

Самих россиян и их марионеток белорусов на следующее заседание ОБСЕ могут не допустить, поэтому блокирования при их непосредственном участии можно избежать. Впрочем, существует опасность, что они смогут заблокировать изменения в устав ОБСЕ через своих сателлитов, но если исключения россии не произойдет, это поставит под сомнение деятельность самой ПА ОБСЕ.

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