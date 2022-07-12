Після повномасштабного вторгнення російських окупантів місія ОБСЄ припинила свою діяльність в Україні. Навіть попри це, росія досі залишається повноправним членом організації.

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Що потрібно для вигнання росії з ОБСЄ

Заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики та членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук розповіла про кроки, які робить Україна для вигнання росіян з організації. Механізму вигнання країни-члена ОБСЄ наразі немає, але наші представники працюють над тим, щоб він з'явився.

В ОБСЄ механізм виключення потрібно прописати. Ми подали правки до змін у регламенті, які дозволять виключити країну, яка чинить агресію проти іншої країни-члена організації. Але необхідно, щоб за це проголосували країни-члени. Голосування відбудеться на наступній сесії восени,

– розповіла Кравчук.

Самих росіян та їхніх посіпак білорусів на наступне засідання ОБСЄ можуть не допустити, тому блокування за їхньої безпосередньої участі можна уникнути. Втім, існує небезпека, що вони зможуть заблокувати зміни до статуту ОБСЄ через своїх сателітів. Та якщо виключення росії не відбудеться, то це поставить під сумнів діяльність самої ПА ОБСЄ.

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