Россия не хочет допустить расширения нормандского формата. Но и во время воплощения соответствующих инициатив государство-оккупаната никто не будет спрашивать.

Ведь не все зависит от России. Такое мнение в эфире высказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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Тизенгаузен: Россию никто не спрашивает

По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский придумал новый формат – Крымскую платформу. Но никто не спросил, что Россия думает на этот счет.

Крымская платформа – это еще один формат по которому Россию никто не спрашивает, куда ее никто не приглашает,

– отметил Тизенгаузен.

Он отметил, что такой метод все же работает, ведь снова возвращает Крым в информационное поле.

Политтехнолог отметил, что несмотря на мнение России, к платформе готов присоединиться турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Именно из-за своих политических интересов в отношении Украины он получил санкции от России.

Что такое крымская платформа

Это международная платформа, созданная для того, чтобы обсудить с партнерами деоккупацию Крыма и защиту прав человека на полуострове. Саммит Крымской платформы должен состояться в мае 2021 года.

Можно создать другой формат

"Россия может сказать, что не хочет видеть Соединенные Штаты Америки в рамках нормандского формата. Тогда можно создать другой формат", – подчеркнул Тизенгаузен.

Он считает, что США хотят участвовать в таком переговорном процессе, где виден какой-то конечный результат.

Тизенгаузен рассказал о нормандском формате и Крымской платформе: смотрите видео

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