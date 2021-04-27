Россию никто не спрашивает, – Тизенгаузен об идее Зеленского изменить нормандский формат
Россия не хочет допустить расширения нормандского формата. Но и во время воплощения соответствующих инициатив государство-оккупаната никто не будет спрашивать.
Источник:24 канал
Ведь не все зависит от России. Такое мнение в эфире высказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.
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Тизенгаузен: Россию никто не спрашивает
По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский придумал новый формат – Крымскую платформу. Но никто не спросил, что Россия думает на этот счет.
Крымская платформа – это еще один формат по которому Россию никто не спрашивает, куда ее никто не приглашает,
– отметил Тизенгаузен.
Он отметил, что такой метод все же работает, ведь снова возвращает Крым в информационное поле.
Политтехнолог отметил, что несмотря на мнение России, к платформе готов присоединиться турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Именно из-за своих политических интересов в отношении Украины он получил санкции от России.
Что такое крымская платформа
Это международная платформа, созданная для того, чтобы обсудить с партнерами деоккупацию Крыма и защиту прав человека на полуострове. Саммит Крымской платформы должен состояться в мае 2021 года.
Можно создать другой формат
"Россия может сказать, что не хочет видеть Соединенные Штаты Америки в рамках нормандского формата. Тогда можно создать другой формат", – подчеркнул Тизенгаузен.
Он считает, что США хотят участвовать в таком переговорном процессе, где виден какой-то конечный результат.
Тизенгаузен рассказал о нормандском формате и Крымской платформе: смотрите видео
Форматы переговоров с Россией: кратко
- Переговоры Украины с Россией проходят в двух форматах: Нормандском и Минском.
- Переговоры в нормандском формате проходят при участии Украины, России, Франции и Германии. Последний раз они состоялись в 2019 году. Минский формат предусматривает участие двух сторон конфликта при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
- Поскольку Россия не готова сотрудничать, то ни один из этих форматов пока не является действенным.
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