Это 24 Каналу прокомментировал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил, почему именно сейчас следует признать Россию государством-террористом.

Смотрите также Проклятие слабых посольств и пример США: почему и для кого Россия все еще недостаточно террорист

Страны будут бояться санкций

Статус государства-террориста может существенно повлиять на торговые отношения России с другими странами. Постсоветские государства начнут опасаться санкций, которые от США будут гораздо серьезнее, отметил Тизенгаузен. К тому же официальное признание террористом сильно повлияет репутационно.

"Все компании, которые будут сотрудничать с Россией, или государственными компаниями, где есть капитал, будут понимать: они сотрудничают со спонсорами терроризма. Потом никто никого не будет предупреждать еще раз", – сказал политтехнолог.

Он добавил, что это пока дискуссия, которая продолжается уже больше года. Но принять необходимое решение следует именно сейчас.

Чтобы ускорить поражение России, нужно признать ее спонсором терроризма. Ведь именно сейчас это несет ей экономический ущерб. Потом это уже будет нелогично,

– объяснил Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен о заявлении Энтони Блинкена: смотреть видео

Отметим, вопрос признания России государством-террористом поднялся во время слушаний в комитете Сената США по Китаю 16 мая. Между государственным секретарем Энтони Блинкеном и сенатором-республиканцем Линдси Грэмом разгорелась дискуссия, где последний настаивал на необходимости закрепления за Россией соответствующего статуса.

Грэм объяснил это возможностью удержать, в частности, Китай от предоставления оккупантам оружия. Блинкен отметил, что уже введенные санкции смогли сдержать Китай от военной поддержки Кремля, но не отрицал признание России государством-террористом.

Статус государства-террориста для России: основное