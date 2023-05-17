Во вторник, 16 мая, проходили слушания в комитете Сената США по Китаю. Во время дискуссии Государственный секретарь Энтони Блинкен впервые допустил, что Россию могут признать государством-спонсором терроризма.

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Огненная дискуссия

Как известно, заявление чиновника прозвучало во время дискуссии с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом. Тот как раз настаивал на необходимости закрепления за Россией статуса государства-террориста.

Мы ведь все здесь хотим, чтобы Китай не помогал России, правильно? Есть идея. 100 американских сенаторов предложили, чтобы мы объявили Россию государством-спонсором терроризма, чтобы сдержать такие страны как Китай, от предоставления им оружия,

– сказал Грэм.

Кроме того, он констатировал, что прошло немало времени с того, как начали появляться первые сообщения о потенциальной "вооруженной поддержке" Пекином Москвы. Однако за все эти месяцы ничего подобного не произошло.

Господин государственный секретарь, вы мне очень нравитесь, но вы никогда не объявите Россию государством-спонсором терроризма, не так ли?

– спросил он.

На это госсекретарь Блинкен ответил, что, по его мнению, уже введенные санкции смогли умерить Китай от военной поддержки Кремля. Хотя и не возразил признание враждебного для нас государства – террористическим.

В то же время, по его словам, признание России государством-спонсором терроризма привело бы к международной изоляции этой страны и, вероятно, заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на режимы, взаимодействующие с Москвой.

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Вспомним напоследок к этой теме, что Литва была первой страной, которая признала Россию государством-спонсором терроризма. Впоследствии это сделали такие страны, как:

Латвия;

Эстония;

Польша;

Чехия;

Нидерланды;

Словакия.

Кроме того, в ноябре 2022 года Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма. Соответствующую резолюцию поддержало большинство депутатов.