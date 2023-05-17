У вівторок, 16 травня, відбувались слухання у комітеті Сенату США щодо Китаю. Під час дискусії Державний секретар Ентоні Блінкен уперше допустив, що Росію можуть визнати державою-спонсоркою тероризму.

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Палка дискусія

Як відомо, заява посадовця прозвучала під час дискусії із сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом. Той якраз-таки наполягав на необхідності закріплення за Росії статусу держави-терористки.

Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсоркою тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї,

– сказав Грем.

Окрім того, він констатував, що минуло чимало часу від того, як почали з'являтися перші повідомлення про потенційну "збройну підтримку" Пекіном Москви. Однак за всі ці місяці нічого подібного не сталось.

Пане державний секретарю, ви мені дуже подобаєтесь, та ви ж ніколи не оголосите Росію державою-спонсоркою тероризму, чи не так?

– спитав він.

На це держсекретар Блінкен відповів, що, на його думку, вже запроваджені санкції змогли стримати Китай від військової підтримки Кремля. Хоча й не заперечив визнання ворожої для нас держави – терористичною.

Водночас, за його словами, визнання Росії державою-спонсором тероризму призвело б до міжнародної ізоляції цієї країни та, ймовірно змусило б США накладати додаткові обмеження на режими, які взаємодіють з Москвою.

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Згадаємо наостанок до цієї теми, що Литва була першою країною, яка визнала Росію державою-спонсоркою тероризму. Згодом це зробили такі країни, як:

Латвія;

Естонія;

Польща;

Чехія;

Нідерланди;

Словаччина.

Окрім того, у листопаді 2022 року Європарламент визнав Росію державою-спонсоркою тероризму. Відповідну резолюцію підтримала більшість депутатів.