Соответствующее заявление во время выступления в Страсбурге 27 сентября сделал вице-президент ПАСЕ, народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.
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"Россия открыто заявляет, что у нее нет никакого намерения осуществлять резолюции по ситуации в Крыму. Наоборот, РФ использует свою машину массовой пропаганды, чтобы создать иллюзию благосостояния в Крыму", – сказал он.
Поведение России никоим образом не может соответствовать ценностям и принципам, на которых строится наша организация. Вывод очень прост – РФ нужно выдворить из Совета Европы,
– подчеркнул вице-президент ПАСЕ.
В то же время Александр Мережко отметил, что ситуация с правами человека существенно ухудшилась в России и на оккупированных территориях. В частности, были задержаны крымские татары и активисты, некоторые из них стали объектами пыток.
России нет на сессии ПАСЕ
- Российская делегация не приехала на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы из-за карантинных ограничений.
- В частности, Франция не признает российскую вакцину "Спутник V" в связи с этим ограничила российских депутатов в передвижениях.
- Страна-агрессор вынуждена следить за работой ПАСЕ дистанционно.