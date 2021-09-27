Відповідну заяву під час виступу в Страсбурзі 27 вересня зробив віцепрезидент ПАРЄ, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

Читайте також "Брудний з усіх точок зору": Україна нагадала ПАРЄ, що Путін вбивця, а газ – це зброя

"Росія відкрито заявляє, що у неї немає ніякого наміру здійснювати резолюції по ситуації в Криму. Навпаки, РФ використовує свою машину масової пропаганди, щоб створити ілюзію добробуту в Криму", – сказав він.

Поведінка Росії жодним чином не може відповідати цінностям та принципам, на яких будується наша організація. Висновок дуже простий – РФ потрібно видворити з Ради Європи,

– наголосив віцепрезидент ПАРЄ.

Водночас Олександр Мережко наголосив, що ситуація з правами людини суттєво погіршилася у Росії та на окупованих територіях. Зокрема, було затримано кримських татар та активістів, деякі з них стали об'єктами катувань.

Довідка. У Страсбурзі 27 вересня відкрилася осіння та завершальна у 2021 сесія ПАРЄ. Вона триватиме до 30 вересня, зосередиться на праві на здорове довкілля, питаннях, пов’язаних зі зміною клімату, та міграції.

Росії немає на сесії ПАРЄ