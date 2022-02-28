Россию отрезали от цивилизованного мира: бахнули всю экономику и обвалили рубль

Ну что вы хотите. Иностранцы ему за два дня грохнули всю экономику, обрушили рубль, отрезали Россию от цивилизованного мира.

И даже его больного мозга хватает понять, что он остается один на один со своей разъяренной нацией, которая не забудет ему, не простит ни этой дебильной войны, ни изоляции, ни нищеты, в которую он ее ввергает, а он же привык что он для нации – бог, а уже фсе.

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Уже даже девочка из Крыма мне говорит, что они там от этой "спецоперации" о*ерели. Ну и трудно быть не богом-то. Отсюда истерика. Что с этим делать, откуда вызывать доктора, ну вот, видимо, над этим теперь бьются лучшие стратегические умы человечества.

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Семья. Папа делает бизнес в Крыму. Семья в Германии. Навещает его. И вот навестила сейчас, на свою голову. И должна была улететь Симферополь – Москва – Берлин. Ну и первым навернулся маршрут Симферополь – Москва. Папа посадил семью в машину и привез лететь в Берлин из Москвы. Приехали в "Шереметьево". А там навернулся маршрут Москва – Берлин. И они решили в Калининград. И там машину до границы с Польшей. И потом уже из Польши в Берлин.

И они, знаете что? Они забрали с собой этого папу-бизнесмена. Прямо выдернули его из живого крымского бизнеса. Практически без вещей/чемоданов. Потому что этот подонок, русский президент, он брякнул, что уже расчехлил атомную бомбу. А это значит, что семьям нужно сейчас быть вместе.

Вот представляете, сидит обезьяна на верхушке дерева, и трясет его как хочет. И все трясутся, как она хочет. А надо ее саму стряхивать, стряхивать. Как в анекдоте. Хотя не до шуток. Хотя уже все равно.

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