Экономист Максим Блант рассказал 24 Каналу, что Кремль хочет создать программу долгосрочных сбережений. В России ее пытались запустить еще до начала вторжения на территорию Украины.

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Проблемы россиян из-за войны

Максим Блант отметил, что в России демографический кризис. Очевидно, что пенсионная нагрузка на экономику страны-агрессора будет расти.

Со временем государству придется все больше выделять денег на обеспечение пенсионеров,

– сказал экономист.

По его словам, в России возник план. Там решили перейти в накопительную систему пенсионного обеспечения. Каждый работник должен самостоятельно собирать средства на свою старость, чтобы потом получать пенсию.

Важно! Политтехнолог Михаил Шейтельман высказал мнение, что 2025 год станет сложным для российской экономики из-за значительных военных расходов. Он спрогнозировал, что они могут занимать 60 – 70% всего бюджета страны. Это создаст серьезные экономические проблемы, особенно из-за дефицита рабочей силы.

Центральный банк и министерство финансов России активно продвигают программу инвестиций в свое будущее. Ведь немало средств тратят на военно-промышленный комплекс и обеспечение армии.

Также продолжают увеличивать бюджет на расходы страны, ведь сейчас товаров на всех не хватает. Рубль обесцениваются, инфляция растет,

– подчеркнул Максим Блант.

Он отметил, что единственным способом сдержать рост цен является заставить россиян меньше тратить и больше откладывать себе на пенсию.

"Россияне не ведутся на это, несмотря на усилия Владимира Путина привлечь больше людей, чтобы те вкладывать свои деньги в пенсионные долговременные инвестиции", – отметил экономист.

Россияне против

Максим Блант объяснил, что такая инициатива российских властей направлена на пополнение бюджета страны, однако россияне свои деньги смогут забрать только через 15 лет. Быстрее это сделать невозможно, ведь их будет ждать штраф, если нарушить условия договора.

По опросу россияне не доверяют этой программе, ведь считают, что за 15 лет может случиться что угодно. Российские власти все же пытается реанимировать эту инициативу, однако у них ничего не получается,

– высказался он.

Экономист добавил, что, по прогнозам, в 2025 году инфляция в России обгонит рост доходов, из-за этого увеличится уровень бедности.