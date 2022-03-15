Россию покидают все, кто просто хочет жить и умеет думать, – Зеленский

Двадцать дней тому назад Россия цинично напала на Украину. И, несмотря на то, что она разрушает нашу землю и убивает мирных жителей, РФ разрушает и саму себя.

Владимир Зеленский во время очередного обращения заявил, что каждый выстрел и удар по Украине – это шаги к самоуничтожению, самоизоляции, деградации и бедности РФ, передает 24 канал.

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По его словам, Россию покидают все, кто просто хочет жить и умеет думать. Речь идет о ученых, артистах, бизнесменах, программистах и ​​т.д.

Такого удара по человеческому капиталу Россия не переживала уже десятки лет, такого удара, который нанесла сама. Но нас это не тревожит. Это не наш вопрос,

– сказал Зеленский.

По его мнению, наш вопрос – это сохранить своих людей, силу нашего общества и своих ученых, артистов, бизнесменов, свой крепкий народ и всех, кто защищает государство.

Добавим, что российские оккупанты продолжают делиться с близкими информацией о том, как их принимают украинцы. Более того – захватчики жалуются, что их убивают и свои. Запись разговора – смотрите здесь.

Обращение Владимира Зеленского за 15 марта