На Россию следует давить информационно, дипломатично и культурно, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что продолжает собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Ведь наше государство нужно поддерживать на всех уровнях, в то же время на Россию необходимо на всех уровнях давить.

Об этом глава государства заявил во время своего ночного обращения к украинцам 18 мая, сообщает 24 канал. Он заметил, что борьба за свободу должна опираться также на силу искусства.

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Нужно продолжать давить на Россию

Зеленский рассказал, что 17 мая разговаривал с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Разговор был предметным и длинным. В частности, лидеры общались о:

шестом пакете санкций, который готовится в Евросоюзе;

переговорном процессе с Россией;

эвакуации украинских бойцов из "Азовстали".

"Эвакуационная миссия продолжается, ее курируют наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", – добавил президент.

Зеленский обсудил с Макроном евроинтеграционные шаги и рассмотрение украинской заявки на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Продолжаю собирать наибольшую международную аудиторию для Украины. Чтобы наше государство поддерживалось на всех уровнях. И чтобы на всех уровнях давили на Россию. Информационное давление, дипломатическое, а также культурное – вот что нам нужно,

– заметил глава государства.

Он добавил, что нужно, чтобы борьба за свободу, как во времена Второй мировой войны, могла опираться, в частности, и на силу искусства.

"Поэтому сегодня, во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля, обратился к мировому кинематографическому сообществу. И напомнил, что сейчас, как и в 1940-х годах, нужно смело, открыто защищать свободу и бороться с диктатурой", – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что именно сейчас и есть то время, когда язык кино может и должен стать языком борьбы за свободу.

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Зеленский обратился к участникам Каннского кинофестиваля: коротко

Во время своей речи к участникам Каннского кинофестиваля Зеленский рассказал, что после диктаторов остались только жуткие документальные кадры и фильмы, которыми художники бросили им вызов. 1 сентября 1939 года в Каннах должен был начаться первый фестиваль, но тогда разразилась Вторая мировая война. Так что 6 лет кино было на фронтах этой войны вместе со всем человечеством и боролось как за свободу, так и, к сожалению, в пользу диктатуры.

Президент напомнил, что в 1940 году "великий диктатор" Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора. Однако именно благодаря ему кинематограф перестал быть немым, ведь "кино начало говорить и это был голос будущей победы свободы".

"Уже тогда, в 1940-м году, с экранов прозвучало: "Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет", – добавил глава государства.

Он отметил, что 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины, собираясь пойти дальше в Европу. Теперь каждый день в населенных пунктах, где были или до сих пор есть русские войска, находят массовые захоронения убитых и замученных захватчиками людей. Он также вспомнил Бучу, Мариуполь и "Азовсталь" и рассказал о более чем 500 тысячах украинцев, депортированных в Россию силой.

Президент призвал кино быть на стороне свободы, ведь если снова есть диктатор и война за свободу, все зависит только от единства. Зеленский подытожил, что нам нужно кино, которое обеспечит хороший финал – победу над диктатурой.

Стоит посмотреть – речь Зеленского в Каннах