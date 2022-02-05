Россию все глубже затягивает в воронку

История любит издеваться. Вот Кремль, воспользовавшись параличом Запада, попытался построить европейский порядок, который бы работал на самодержавие. Не остроумно ли!

Москва оказалась в собственной ловушке

Очнувшийся Запад не согласился. В итоге Россия сама себя загнала в ситуацию, когда нужно идти либо на столкновение с западным миром, либо на отступление.

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"Принципиальные российские озабоченности оказались проигнорированы", – возмущается президент Путин. Но при этом он добавляет: "Надеюсь, что в конце концов найдем … решение".

Сомнений нет: Кремль начал искать выход, который бы не выглядел поражением. Министр Лавров в который раз требует от Запада объясниться "по-честному", что они там имеют в виду. Впечатление, что Москва тянет время: выбраться из тупика всегда мучительнее, чем туда забраться.

Вашингтон и НАТО, устав от российской игры в "напряжение", решили, что оно означает войну. Потому нужно к войне готовиться. Дело дошло до такого накала, что отказ от войны теперь для России будет означать поражение. А их победу! Вот вляпались! Ведь Путин явно надеялся решить дело в рамках угроз, но не войны.

Чем бы не завершилось испытание на то, кто дрогнет первым, источник конфронтации путинской России с Запада останется. Он – в их несовместимости, в их различном – до враждебности – видении мира и своей роли в мире. А потому их любая сделка будет временной.

Игра будет долгой

Есть несколько обстоятельств, которые, видимо, создают у Кремля уверенность, что игра не закончена.

Президент Байден не выглядит уверенно. Вашингтону не удалось сформировать непробиваемое единство западной коалиции по вопросу санкций. Германия и Франция, каждая по-своему, связывает США руки.

Берлин ставит свой экономический интерес выше солидарности. Попытки Берлина и Парижа возродить нормандский формат создают суету, подрывая сплоченность западного ответа. Президент Макрон со своей мантрой о "европейской системе безопасности" размывает западную позицию.

Когда ЕС получает 40% своего газа из России, это заставляет европейцев стремиться к сделке с Москвой.

Под давлением США их союзники согласились на санкции в случае, если Россия начнет бить окна. Но в чем эти санкции и когда к ним приступать – в этом у Европы единства нет. Запад готов к возмездию за вторжение России в Украину. Но будет трудно объединить европейцев в случае перехода России к "гибридным" атакам.

Попытки западных лидеров уговорить Путина снять напряженность, как это дважды пытался сделать Макрон и собирается делать британский премьер Джонсон, дает Кремлю надежду, что в западные ряды можно внести сумятицу.

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Принесут ли в жертву Украину

Нельзя недооценивать роль западного "реализма". Реалисты исходят из того, что Россию не изменить и потому стоит принять ее требования. Они подсказывают как поступить: нужна негласная сделка, которая бы включила гарантии, что Украина останется на российской орбите. Ведь в мире уже была практика "секретных протоколов"!

Украина стала заложницей и стремления Москвы шантажировать Запад войной, и неспособности Запада разрешить конфликт между выгодой и принципами. Западные реалисты считают, что сдача Украины – нормальная цена за свое спокойствие. В таком случае и Западу придется платить цену за отказ от своих стандартов.

Пораженческая тактика

Между тем, кремлевский блицкриг начинает приносить России стратегические проигрыши. "Хорошая работа, Володя!" – говорят западные наблюдатели, указывая, что Россия возвратила НАТО его миссию.

Ориентируясь на торг с США, Москва подрывает французскую идею "европейской безопасности", в которой для России предназначается весомая роль. Москва возвращает США в Европу, заставляя американцев пересматривать свои планы сделать основным противником Китай.

Россия учит Запад использовать кулак. Ряд стран – от Великобритании до Дании – посылает в наш регион либо символические подразделения, либо вооружение Украине. Заставить шведов милитаризовать Готланд – нужно было постараться.

Тот факт, что 10 членов Совбеза ООН из 15 поддержали инициативу США обсудить ситуацию по Украине (только РФ и Китай были против), говорит о том, что Россия вряд ли может рассчитывать на мировую поддержку своего "проекта" европейской безопасности.

Россия стремится доказать, что можно добиваться результата не мощью, а угрозой сделать больно. Другие смотрят и учатся. Где гарантия, что Россия не станет объектом шантажа силой?

Чем жестче Кремль загоняет Европу в угол, тем больше он пробуждает у европейцев желание себя обезопасить и от российской удавки, и от российских объятий. Даже лояльные российские партнеры, поставленные перед выбором – Россия и Америка – выберут Америку.

Западные компании, работающие в России, начинают размышлять о подготовке сценария ухода. Чтобы не оказаться в ситуации Exxon Mobil, которой пришлось в рамках санкций выйти из проекта в Арктике, потеряв 200 миллионов долларов.

Россия стала фактором сплочения американского истеблишмента, который договорился о санкциях в отношении российских банков. Заявление Лондона о намерении применить санкции против российских компаний и олигархов может вызвать усмешку. До сих пор Великобритания предпочитала не портить отношения с теми, кто в нее вливает деньги. Но замораживание активов Гуцериева говорит, что Лондон может быть серьезным.



Своим поведением Россия вынудила Запад жестко обороняться / Фото Liga.net

Не рой яму другому

Россия стала драйвером для обретения отдельными странами новой миссии. Так, Великобритания, начав активное сдерживание России, нашла свой потерянный после "Брексита" голос. Испания вдруг обнаружила у себя амбиции, послав корабли в Черное море.

Вашингтон и ЕС, начав переговоры с Катаром и Баку по созданию альтернативных каналов снабжения Европы энергией, готовят для России еще одну неприятность. А Германии все сложнее защитить свою верность Ostpolitik.

Под ударом оказались западные "иноагенты", которые обслуживают кремлевские интересы. Так, бывший канцлер Шредер, председатель правления совета директоров Nord Stream-2, стал в Германии объектом постоянных нападок.

Москве приходится думать, как разрешить конфликт между милитаризмом и использованием Запада в качестве экономического ресурса. Недавняя встреча Путина с итальянскими инвесторами должна сказать: вам нечего опасаться! Поверят ли они?

Интересно У Запада есть реальное оружие против намерений Путина

Кремль фактически утверждает, что Россия – особая цивилизация, которая имеет свое понимание суверенитета и правил и готова убеждать в этом мир "военно-техническими средствами". Что в таком случае Россия может ожидать от противной стороны? Тем более, у российского оппонента военный ресурс намного мощнее.

Кремлю удалось убедить Запад в том, что Москва – противник. Цена потерь в результате перехода России в категорию противника Запада рано или поздно перевесит тактические приобретения. России придется иметь дело со сдерживанием, которое больше не будет напоминать имитацию боксерского поединка. Закон "бумеранга" работает и в политике.

"Они уступят", – убеждают себя и Кремль провластные обозреватели. Я тоже думаю, что "они" уступят. Но по второстепенным вопросам, чтобы постепенно отвоевывать утраченное на главном поле.

Москва создает новую реальность, в которой России придется жить. Это будет отнюдь не комфортная реальность. Ведь Запад создал (пусть пока и не отработанный) механизм возмездия, который можно собрать в любой момент.

Закон воронки: попадешь в нее, а потом каждое усилие выбраться ведет к тому, что тебя засасывает все глубже.

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