Уже появилось фото пустого места на заседании. Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Так, Россия решила выйти из международного агентства United Nations World Tourism Organization (UNWTO) именно тогда, когда ее страны-члены собирались голосовать за выход страны-агрессора из-за вторжения в Украину.

Глава агентства Зураб Пополикашвили отметил, что несмотря на заявление России о выходе из Всемирной туристической организации, сессия организации продолжается, ведь приостановление членства "влечет немедленные последствия", сообщает Reuters.

Реакция украинского МИД

Кулеба отметил, что Россию все же отстранили от организации на первой внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи.

Благодарен всем членам, поддержавшим этот шаг. Единственным направлением путешествия российских военных преступников должна быть Гаага. Изоляция России будет углубляться с каждым днем войны против Украины,

– отметил Кулеба.

Кулеба также поблагодарил Пололикашвили за "принципиальную позицию, которая позволила принять это решение".



Пустое место России / Фото с твиттера Кулебы

Членство России в Совете ООН по правам человека тоже приостановили: что известно

Генеральная ассамблея ООН приняла свое решение о судьбе России в Совете по правам человека. Ее исключили из этой организации.

Соответствующее решение поддержали 93 страны-члена ООН, в том числе все европейские государства. В то же время 55 государств воздержались от голосования, а еще 24 выступили против.

Хотя перед этим Россия даже истерически угрожала дипломатам "гневными записками", чтобы ее не изгоняли из Совета ООН по правам человека.

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