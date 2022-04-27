Вже й з'явилось фото порожнього місця на засіданні. Про це написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Так, Росія вирішила вийти з міжнародного агентства United Nations World Tourism Organization (UNWTO) саме тоді, коли її країни-члени збиралися голосувати за вихід країни-агресорки з неї через вторгнення в Україну.

Голова агенції Зураб Пополікашвілі зазначив, що попри заяву Росії про вихід з Всесвітньої туристичної організації, сесія організації продовжується, адже призупинення членства "має негайні наслідки", повідомляє Reuters.

Реакція українського МЗС

Кулеба зазначив, що Росію таки відсторонили від організації на першій позачерговій сесії Генеральної Асамблеї.

Вдячний усім членам, які підтримали цей крок. Єдиним напрямком подорожі російських військових злочинців має бути Гаага. Ізоляція Росії буде поглиблюватися з кожним днем її війни проти України,

– зазначив Кулеба.

Кулеба також подякував Пололікашвілі за "принципову позицію, яка дозволила прийняти це рішення".



Порожнє місце Росії / Фото з твітера Кулеби

Членство Росії в Раді ООН з прав людини теж призупинили: що відомо

Генеральна асамблея ООН ухвалила своє рішення щодо долі Росії у Раді з прав людини. Її виключили з цієї організації.

Відповідне рішення підтримали 93 країни-члени ООН, зокрема, усі європейські держави. Водночас 55 держав утрималися від голосування, а ще 24 – виступили проти.

Хоча перед цим Росія навіть істерично погрожувала дипломатам "гнівними записками", щоб її не виганяли з Ради ООН із прав людини

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