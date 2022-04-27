Про це розповів російський правозахисник в ефірі 24 каналу.

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Марк Фейгін каже, що перспектив у діяльності такої групи ООН – Росія – Україна немає.

Це порожні балачки. Розумієте, ООН – це бюрократичний суд, він акумулює мільярди доларів... Там постійно є корупція. Я вважаю, що перспектив в ООН немає ніяких. Жоден значимий конфлікт не був вирішений при посередництві цієї організації,

– каже він.

Правозахисник запевнив, що у конфліктах завжди знаходили інші структури чи безпосередньо самі сторони досягали домовленостей без участі ООН.

Тому Фейгін не бачить перспектив у створенні такої групи та переговорної площини взагалі.

Чи розраховує Росія на переговори? На це правозахисник відповів, що Путін лише так говорить (про важливість переговорів).

"Він каже, що хоче, обіцяє, бреше. Наприклад, він раніше зустрічався з Шойгу і казав, що не треба бомбити "Азовсталь", але бомбардування продовжилися в ті ж хвилини. Йому не можна вірити", – запевнив Фейгін.

За його словами, якщо Путін так сильно хоче переговорів, то в чому проблема? Нехай відпустить цивільних людей та поранених з Маріуполя, нехай в Херсоні припинить "казки" про референдум, тоді можна буде хоч про щось говорити.

Чудова можливість для переговорів була, коли російські війська відійшли від Києва та Чернігова. Тоді українська та російська сторони зустрілися з Стамбулі, де провели переговори,

– заявив Фейгін.

Але, як він нагадав, після цього з'ясувалася інформація про звірства в Бучі, Бородянці, Маріуполі.

"Логіки тут немає. Для того, щоб йти шляхом переговорів, треба робити гуманітарні вчинки. Я поки не бачу жодної передумови для того, щоб ці переговори могли відновитися і принести якийсь результат", – додав Фейгін.

Порожня балаканина, – Фейгін про зустріч генсека ООН та Путіна:



До слова, під час зустрічі з генсеком Антоніу Гутерреш Володимир Путін, начебто, погодився на те, щоб ООН взяла участь в евакуацію цивільного населення з Маріуполя. Гутерреш сказав Путіну, що начебто розуміє невдоволення Кремля, проте ці аспекти треба вирішувати тими інструментами, які пропонує ООН.

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