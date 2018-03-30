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"Россию заставили": У Путина прокомментировали "дипломатическую войну" между Россией и США

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США, выслав российских дипломатов, заставили РФ к
США, выслав российских дипломатов, заставили РФ к "дипломатической войне" / Фото из свободных источников

США "заставили" руководство Кремля к ответным мерам на выдворение российских дипломатов, однако Москва всегда выступает за налаживание отношений с другими странами.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

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"Россия не решала никаких дипломатических войн, президент Путин с самого начала был и остается сторонником налаживания хороших отношений со всеми странами, включая США. Россия никогда не была инициатором санкционных обменов, обменов по высылке дипломатов и так далее", – отметил Песков.

По словам Пескова, Кремль должен был отреагировать на выдворение российских дипломатов.

Россия была вынуждена сделать шаги на недружественные, неконструктивные, незаконные действия – в данном случае связанные с высылкой наших дипломатов и закрытием консульского учреждения, совершенные Вашингтоном,
– заявил Песков.

Он отметил, что Россия "остается открытой для налаживания хороших отношений и хочет этих отношений".

Песков также заявил, что в Москве не согласны с мнением главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науерт, которая назвала реакцию РФ на высылку российских дипломатов "немотивированной".

Напомним, 30 стран мира и НАТО заявили о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Впоследствии, в России заявили, что будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников. В частности, из России будут высланы 60 американских дипломатов. Также РФ отзывает согласие на работу консульства США в Санкт-Петербурге.

Теги: Новости США Высылка российских дипломатов Новости России Новости политики
Источник: 24 Канал
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