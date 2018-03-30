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"Росію змусили": У Путіна прокоментували "дипломатичну війну" між Росією та США

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США, виславши російських дипломатів, змусили РФ до
США, виславши російських дипломатів, змусили РФ до "дипломатичної війни" / Фото з відкритих джерел

США "змусили" керівництво Кремля до заходів у відповідь на видворення російських дипломатів, однак Москва завжди виступає за налагодження відносин з іншими країнами.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає "РИА Новости".

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"Росія не розв'язувала ніяких дипломатичних воєн, президент Путін з самого початку був і залишається прихильником налагодження добрих відносин з усіма країнами, включаючи США. Росія ніколи не була ініціатором санкційних обмінів, обмінів з висилання дипломатів і так далі", – наголосив Пєсков.

За словами Пєскова, Кремль мусів відреагувати на видворення російських дипломатів.

Росія була змушена зробити кроки у відповідь на недружні, неконструктивні, незаконні дії – в даному випадку пов'язані з висилкою наших дипломатів і закриттям консульської установи, вчинені Вашингтоном,
– заявив Пєсков.

Він зазначив, що Росія "залишається відкритою для налагодження добрих відносин і хоче цих відносин".

Пєсков також заявив, що у Москві не згодні з думкою глави прес-служби Держдепартаменту Хізер Науерт, яка назвала реакцію РФ на висилку російських дипломатів "невмотивованою".

Нагадаємо, 30 країн світу і НАТО заявили про видворення російських дипломатів на знак солідарності з Великобританією.

Згодом, у Росії заявили, що будуть дзеркально вислані дипломати тих країн, які оголосили про висилку російських дипломатичних співробітників. Зокрема, з Росії буде вислано 60 американських дипломатів. Також РФ відкликає згоду на роботу консульства США у Санкт-Петербурзі.

Теги: Новини США Новини політики Новини Росії Видворення російських дипломатів
Джерело: 24 Канал
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