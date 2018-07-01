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Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Россию завалило гигантским градом: несколько человек пришлось эвакуировать

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В Краснодарском крае выпал гигантский град, размером с куриное яйцо
В Краснодарском крае выпал гигантский град, размером с куриное яйцо / replyua.net

В Краснодарском крае выпал гигантский град, размером с куриное яйцо. Непогода повредила дома и машины местных жителей, из-за града 12 человек даже пришлось эвакуировать в более безопасное место.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В поселке Псебай Краснодарского края накануне выпал град размером в диаметре около пяти сантиметров, что произвело большое впечатление на жителей Кубани.

Они делятся снимками града в социальных сетях. По мнению комментаторов, град мог нанести серьезный ущерб здоровью, упав голову.

град Росія

В России выпал град размером с куриное яйцо

"Я даже на фото такого раньше не видела", "Я себе даже представить такой не мог", "Таким и голову пробить может!" – пишут люди в соцсетях.

Град выпал очень большой, где-то величиной с кулак. 1800 дворов – 80% домовладений – пострадали: кровли и крыши. Шифер побит,
– сообщили в администрации Тимашевского района в Краснодарском крае.

Сейчас создан оперативный штаб, который занимается устранением последствий стихии. Так, к работам привлечены более 100 человек из различных структур, которые займутся восстановлением электроснабжения в районе.

Люди делятся снимками с огромным градом в соцсетях

Также из пострадавших домов были эвакуированы 12 человек, которых переселили в местный отель.

Град в Краснодарском крае:

 

Теги: Новости России Погода Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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