В Виннице из-за непогоды акация упала на пятиэтажный дом: фото

В Виннице на пятиэтажный дом упала акация. Массивное дерево чудом не задело балконы и окна жителей, выбив стекло на лестничной клетке между 3 и 4 этажами.

Об этом информируют в пресс-службе ГСЧС Украины в Винницкой области.

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30 июня в Службу спасения поступило сообщение, что из-за ухудшения погодных условий на 5-этажный дом на проспекте Юности в Виннице упало дерево. На место вызова был направлен дежурный караул ДПРЧ-1 города. При обследовании территории обнаружено, что дерево упало на окно лестничной клетки между третьим и четвертым этажом,

– говорится в сообщении.

В местных СМИ пишут, что массивная акация чудом не зацепила балконы и окна местных жителей.

Дерево упало на окно лестничной клетки между третьим и четвертым этажом

"Это просто чудо, что эта акация не упала кому-то в человеческое окно или балкон. Потому что это было бы очень плохо. После того, как все пришли в шок от такой неприятной неожиданности. Начался аттракцион. Дети выбежали на улицу, как раз и дождь не шел. На велосипедах катались вокруг дерева. А спасателям пришлось их отгонять подальше, когда акацию убирали", – рассказала жительница дома, которая попросила не называть ее имени.