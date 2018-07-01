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Росію завалило гігантським градом: декількох людей довелось евакуювати

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У Краснодарському краї випав велетенський град, розміром з куряче яйце
У Краснодарському краї випав велетенський град, розміром з куряче яйце / replyua.net

У Краснодарському краї випав велетенський град, розміром з куряче яйце. Негода пошкодила будинки та автівки місцевих жителів, через град 12 людей навіть довелося евакуювати у більш безпечне місце.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У селищі Псебай Краснодарського краю напередодні випав град розміром в діаметрі близько п'яти сантиметрів, що справило велике враження на жителів Кубані.

Вони діляться знімками граду в соціальних мережах. На думку коментаторів, великий град міг завдати серйозної шкоди здоров'ю, впавши голову.

град Росія
У Росії випав град розміром з куряче яйце

"Я навіть на фото такого раніше не бачила", "Я собі навіть уявити такий не міг", "Таким і голову пробити може!" – пишуть люди у соцмережах.

Град випав дуже великий, десь завбільшки з кулак. 1800 дворів – 80% домоволодінь – постраждали: покрівлі і дахи. Шифер побитий,
сповістили в адміністрації Тимашевського району в Краснодарському краї.

Наразі створено оперативний штаб, який займається усуненням наслідків стихії. Так, до робіт залучено понад 100 осіб з різних структур, які займуться відновленням електропостачання в районі.


Люди діляться знімками з велетенським градом у соцмережах

Також з постраждалих будинків було евакуйовано 12 осіб, яких переселили в місцевий готель.

Град у Краснодарському краї:

 

Теги: Новини Росії Стихійні лиха Погода
Джерело: 24 Канал
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