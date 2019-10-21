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      Россия ставит рекорды вымирания населения

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      Типичная Россия
      Типичная Россия / Фото из открытых источников

      Больше, чем сейчас, РФ теряла своих граждан лишь в 1990-е годы.

      Не так давно, в июле этого года, я рассказывал в своем блоге о том, как вице-премьер России Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа сообщила о том, что за I-й квартал 2019 года естественная убыль населения РФ составила 149 тысяч человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%.

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      Для многих российских ура-патриотов и адептов “величия” такая откровенность официального лица РФ была шокирующей. Ведь не может страна, процветающая и встающая с колен, особенно благодаря благотворящим санкциям, вымирать такими темпами. Но, как оказалось, это были лишь цветочки, а ягодки подоспели к осени.

      Так, согласно данным за январь-август естественное сокращение населения РФ ускорилось на 30%. В частности, в среднем, число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, при скачках 1,5-2,1 раза в 32 субъектах РФ, а рождаемость в целом упала в 2,5 раза.

      В итоге, за 8 месяцев в РФ население уменьшилось на 219,2 тысяч человек, что на 50,1 тысячи больше, нежели за тот же период 2018 года. В виду таких показателей Минэкономразвития спешно обновило свой годовой прогноз по сокращению населения и отметило, что в 2019 году скорость вымирания населения РФ установит рекорд с кризисного 2008 года  284,4 тысяч человек.

      Что примечательно, более высоким вымирание населения РФ было лишь в 1990-е, когда фиксировалось сокращение до 600 тысяч чел. А потому, в каком-то смысле, настоящий рекорд еще не поставлен, но весьма показательно, что политика нынешнего руководства России, отбросила ее демографические показатели на десятилетие назад. При этом ситуацию не исправляют даже приезжающие в Россию эмигранты.

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости России Публикации
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