Россия ставит рекорды вымирания населения

Больше, чем сейчас, РФ теряла своих граждан лишь в 1990-е годы.

Не так давно, в июле этого года, я рассказывал в своем блоге о том, как вице-премьер России Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа сообщила о том, что за I-й квартал 2019 года естественная убыль населения РФ составила 149 тысяч человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%.

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Для многих российских ура-патриотов и адептов “величия” такая откровенность официального лица РФ была шокирующей. Ведь не может страна, процветающая и встающая с колен, особенно благодаря благотворящим санкциям, вымирать такими темпами. Но, как оказалось, это были лишь цветочки, а ягодки подоспели к осени.