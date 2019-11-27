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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Российская ловушка для Украины: что в этот раз?

      272 Читати новину українською
      Нам уже давно пора усвоить уроки / cont.ws

      Неужели мы так и не выучили урок, что Россия – это враг, а любая скидка от врага – это ловушка.

      Нет проблем в том, чтобы закупать какую-то часть импортного газа у России по рыночным ценам. В конце концов, это Россия не продает нам газ последние два года, когда "Нафтогаз" готов заключать контракт. Да и это никак не является помощью России, потому что не увеличивает физические обьемы реализуемого "Газпромом" газа, ведь то, что мы покупаем по реверсу, до этого "Газпром" продает кому-то в Европе.

      Важно! Как могут вырасти цены на газ, если не будет контракта о транзите с Россией

      Проблема в том, что цена на газ должна быть рыночная, а любые скидки недопустимы. Потому что скидки не дают просто так. И если Россия нам делает скидку на газ, то значит хочет получить где-то в другом месте. И такие скидки всегда стоят очень дорого для Украины. Как не исчисляй, то ли в миллиардах долларов, то ли в тысячах судеб.

      Мы можем покупать газ у России. По рыночной цене. Мы не можем простить России долг в 3 млрд долларов. Потому что это тупо. Мы можем и дальше покупать газ по реверсу, получая от России плату за транзит этого газа. И мы должны настаивать на долгосрочном контракте. Каждое из этих условий критично. И никакая из уступок не оправдана мифической скидкой.

      Россия использует газ против нас только потому, что мы позволяем себе это делать. Оружие России перестанет работать, если газ в Украине будет просто товаров, без сакрализации его цены. Хорошо, что министр не говорит о том, что скидка на газ позволит нам снизить цены на газ для населения. Популизм делал бы нас слабее на переговорах. Но плохо, что сама тема скидки обсуждается серьезно.

      Неужели мы так и не выучили урок, что Россия – это враг, а любая скидка от врага – это ловушка. Врагу можно отдать ужин, если вы его отравили, конечно. Но врагу не делают скидок. А значит и не берут их.

      Интересно: Что Украина будет делать с газом, который получит без контракта с Россией

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      Автор: Сергей Фурса
      Теги: Новости Украины Новости политики Газпром Газовый контракт Газовый конфликт Нафтогаз Публикации Статьи Новости России
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