Специалисты чешской компании Semantic Visions проанализировали фактически 19 миллионов страниц с российским доменным именем ".ru". исследования показали, что количество негативных сообщений об Украине снизилось почти вдвое.

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Между тем показатели положительных сообщений сохраняются на уровне предыдущих месяцев.

В Semantic Visions отметили, что идентичную ситуацию зафиксировали весной 2021 года. Тогда количество негативных сообщений об Украине достигло пика, а тогда постепенно снизилось. Причиной стало то, что Россия объявила о прекращении очередного крупного наращивания сил на границе.

Исполнительный директор Semantic Visions Фрэнк Врабель заявил, что Владимир Путин является мастером стратегии "эскалации ради деэскалации".

Путин с нетерпением ждет похвалы как миротворца. Наши данные показывают, что он снова играет с Западом в опасную игру в кошки-мышки,

– подчеркнул Врабель.

Переговоры США и России

Переговоры США с Россией состоятся в понедельник, 10 января, в Женеве.

Темой разговора станут так называемые "гарантии безопасности", которых от НАТО требуют в Кремле.

Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уже заверил, что диалог Совета Россия – НАТО не предполагает одобрения предложений России.

Участие в переговорах не будут принимать ни президент США Джо Байден, ни Путин.

Госсекретарь США Энтони Блинкен признался: он сомневается, что предстоящие переговоры по безопасности с Москвой принесут реальный прогресс.

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