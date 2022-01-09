Именно это и является одной из целей Путина. Чиновник объяснил, что говоря о восстановлении СССР подразумевает восстановление сферы влияния над странами, которые ранее являлись его частью.

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В США не ожидают прогресса в переговорах

Блинкен сомневается, что предстоящие переговоры по безопасности с Москвой принесут реальный прогресс. Поэтому в США "не ожидают прорыва". По крайней мере, пока российские военные остаются возле границ Украины. Американский госсекретарь подчеркнул, что фактически "Россия приставила оружие к голове Украины".

О размещении ракет в Европе

Кроме того, чиновник подтвердил, что в рамках переговоров США с Россией могут быть возобновлены договоренности о ракетах средней и меньшей дальности в Европе. Ранее об этом со ссылкой на собственные источники сообщали американские СМИ. "Никакие соглашения без полной взаимности со стороны Москвы достигнуты не будут", – пишет Washington Post.

Основное о предстоящих переговорах США с Россией

В понедельник, 10 января, представители Москвы и Вашингтона обсудят "гарантии безопасности", которые от НАТО требуют в Кремле. Впрочем, Путин и Байден не будут участвовать в этих переговорах. Российская делегация уже прибыла в Женеву, ее возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он уже успел дерзко заявить, что приехал "не с протянутой рукой, а с четкой задачей – настаивать на своих условиях.

Важно! Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заверил, что диалог Совета Россия – НАТО не предусматривает одобрение предложений России.

Ранее генсек альянса анонсировал, на Совете НАТО – Россия стороны планируют обсудить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины, военную активность и т.д. Он уверен, что эти переговоры могут помочь снизить потенциальные риски.

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