Издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что на предстоящих переговорах с Россией представители США готовы к обсуждению этих вопросов.

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Вашингтон готов говорить о размещении ракет в Европе

США на переговорах с Россией готовы говорить о вопросах размещения ракет и масштабах военных учений в Европе. Ведь это беспокоит Москву.

Кроме того, Вашингтону важно понять, на самом ли деле Кремль готов пойти на деэскалацию в отношении Украины, или его новые требования – только тактика затягивания и повод для нового вторжения. В связи с этим США готовы выслушать позицию Москвы. Однако лишь в том случае, если и их позицию будут слушать.

В то же время журналистка Наталья Бертран написала в сети, что никаких соглашений без полной взаимности со стороны России по этим вопросам не будет. Такую гарантию дал один из высокопоставленных чиновников администрации США.

Обратите внимание! Многие страны-члены НАТО скептически относятся к предстоящим переговорам с Россией по деэскалации. Союзники считают, что Владимир Путин просто хочет выиграть время.

Переговоры США и России: что известно

10 января пройдет встреча глав России и США, на которой они обсудят "гарантии безопасности".

В декабре 2021 года Москва выдвинула Вашингтону и НАТО условия относительно гарантий безопасности, одним из которых является невступление Украины в Альянс.

Переговоры США и России по этим "гарантиям безопасности" состоятся по трем дипломатическим каналам. Сначала во время прямых переговоров представителей стран, затем на заседании Совета НАТО – Россия 12 января, а потом и на встрече в формате Россия – ОБСЕ, которая также пройдет в январе.

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