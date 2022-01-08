Об этом сообщается в материале американского NYT обнародованном по итогам встречи глав МИД государств Североатлантического альянса, которая состоялась в закрытом режиме в пятницу, 7 января.
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Чиновники НАТО говорят, что много стран-членов не слишком оптимистичны в отношении дипломатической деэскалации и считают, что Россия, возможно, просто хочет выиграть время и иметь возможность сказать своим гражданам, что Запад не желает говорить, и таким образом найти повод, чтобы уйти,
– пишут журналисты.
В статье также отмечается, что встреча глав внешнеполитических ведомств НАТО прошла "на фоне общего скептицизма относительно готовности Москвы к деэскалации и серьезных переговоров".
В то же время в Альянсе намерены 12 января вести диалог, чтобы увидеть, имеют ли смысл переговоры по существу по вопросам, которые вызывают обеспокоенность обеих сторон. Однако это будет лишь в том случае, если Россия снизит напряжение вокруг украинских границ.
Последние заявления НАТО об Украине
- Йенс Столтенберг заявил, что все присутствующие на заседании Альянса подтвердили единство в ответ на российскую агрессию против Украины. Страну-агресор призвали к деэскалации и диалогу.
- Генсек НАТО предупредил Россию, что дальнейшая агрессия в сторону Украины будет стоить дорого. В то же время Столтенберг подчеркнул: "Мы должны быть готовы к тому, что дипломатия потерпит поражение".
- Политик также отметил, что демократическая и стабильная Украина не может быть угрозой России.