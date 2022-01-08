Соответствующее заявление в своем письме к американскому президенту озвучили бывшие сотрудники службы национальной безопасности и высокопоставленные военные офицеры.

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Призвали предоставить оружие

Они попросили предоставить больше оружия Украине уже сейчас, в частности:

направить ракеты класса Stinger;

начать дополнительные поставки противотанковых ракет Javelin с радарами для отслеживания артиллерии.

Мы считаем, что Соединенным Штатам следует в тесной кооперации со своими союзниками по НАТО и с Украиной сделать немедленные шаги, чтобы повлиять на расчеты Кремля о цене вторжение для России, прежде чем российское руководство сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации,

– говорится в письме к Джо Байдену.

В свою очередь в Минобороны Украины считают, что ракеты класса "земля-воздух" Stinger помогут ее военным защитить страну от низколетящих российских вертолетов и беспилотников.

Обратите внимание! Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США расширят военную помощь Украине в случае вторжения России.

Помощь от США в 2022 году

Госпожа посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, что наше государство получит от Штатов запланированные 300 миллионов долларов. Однако будет и другая помощь, детали которой пока раскрывать рано.

Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, она увеличена до 300 миллионов,

– отметила дипломат.

Она уточнила, что компонент, который может идти на летальную оборону, тоже вырос. По ее словам, это та сумма, которую заложили на 2022 год и по которой оборонные ведомства обеих стран сотрудничают.

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