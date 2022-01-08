Відповідну заяву в своєму листі до американського президента озвучили колишні співробітники служби національної безпеки та високопоставлені військові офіцери.
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Закликали надати зброю
Вони попросили надати більше зброї Україні вже зараз, зокрема:
- направити ракети класу Stinger;
- почати додаткові поставки протитанкових ракет Javelin з радарами для відстеження артилерії.
Ми вважаємо, що Сполученим Штатам слід у тісній кооперації зі своїми союзниками по НАТО і з Україною зробити негайні кроки, щоб вплинути на розрахунки Кремля про ціну вторгнення для Росії, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації,
– мовиться у листі до Джо Байдена.
Своєю чергою у Міноборони України вважають, що ракети класу "земля-повітря" Stinger допоможуть її військовим захистити країну від низьколетючих російських вертольотів і безпілотників.
Допомога від США у 2022 році
Пані посол України в США Оксана Маркарова розповіла, що наша держава отримає від Штатів заплановані 300 мільйонів доларів. Однак буде й інша допомога, деталі якої поки розкривати рано.
Є безпосередньо пряма допомога, яку нам надають США через свій бюджет – на 2022 рік ця сума вже більша, її збільшено до 300 мільйонів,
– зазначила дипломатка.
Вона уточнила, що компонент, який може йти на летальну оборону зброю, теж зріс. За її словами, це та сума, яку заклали на 2022 рік і щодо якої оборонні відомства обох країн співпрацюють.