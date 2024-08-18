Председатель украинского парламента Руслан Стефанчук сказал, что вопрос увеличения налогов в Украине является насущным. Он отметил, что все, за что воюет Украина, финансируется из нашего государственного бюджета.

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Фронт увеличивается

Стефанчук объяснил, что все остальное нам финансируют наши партнеры. Говорится обо всех других расходах – социальную сферу, бюджетные различные расходы.

Мы работаем на Вооруженные силы Украины. И мы видим, что увеличивается фронт, увеличивается количество мобилизованных. Это же элементарная математика,

– подчеркнул глава парламента.

По его словам, к вопросу увеличения налогов обязательно дойдет. Он добавил, что, возможно, это произойдет в сентябре, ведь необходимость выплачивать зарплаты нашим военным.