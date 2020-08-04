Государственная служба статистики составила портрет среднестатистического украинца. Большинство граждан имеют избыточный вес, а весят в среднем 75 килограммов. Относительно роста, то он достигает 169 сантиметров. Кроме того, почти треть украинцев имеют базовое высшее образование.

Госстат обнародовал "Социально-демографические характеристики домохозяйств Украины в 2020 году". Читайте также Как менялась численность населения Украины за 30 лет: плачевная статистика По информации ведомства, средние параметры украинцев от 18 лет такие: Рост составляет 169 сантиметров, в частности у женщин – 164 сантиметра, мужчин – 175.

составляет 169 сантиметров, в частности у женщин – 164 сантиметра, мужчин – 175. Вес – 75 килограммов: у женщин – 71, у мужчин – 80.

– 75 килограммов: у женщин – 71, у мужчин – 80. Пониженную массу тела имеют 1,2% украинцев, нормальную – 42,4%, избыточную – 39,7%, ожирение – 16,0%, крайнее ожирение – 0,7%. Уровень образования украинцев Люди в возрасте от 25 лет имеют образование не ниже бакалаврского уровня – 29,4%.

Средняя продолжительность обучения украинцев – 12,4 года.