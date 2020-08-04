Державна служба статистики склала портрет середньостатистичного українця. Більшість громадян мають надмірну вагу, а важать у середньому 75 кілограмів. Щодо росту, то він сягає 169 сантиметрів. Крім того, майже третина українців мають базову вищу освіту.

Держстат оприлюднив "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств України у 2020 році". Читайте також Як змінювалася кількість населення України за 30 років: плачевна статистика За інформацією відомства, середні параметри українців від 18 років такі: Зріст становить 169 сантиметрів, зокрема у жінок – 164 сантиметрів, чоловіків – 175.

становить 169 сантиметрів, зокрема у жінок – 164 сантиметрів, чоловіків – 175. Вага – 75 кілограмів: у жінок – 71, у чоловіків – 80.

– 75 кілограмів: у жінок – 71, у чоловіків – 80. Понижену масу тіла мають 1,2% українців, нормальну – 42,4%, надлишкову – 39,7%, ожиріння – 16,0%, крайнє ожиріння – 0,7%. Рівень освіти українців Люди віком від 25 років мають рівень освіти не нижче бакалаврського рівня – 29,4%.

Середня тривалість навчання українців – 12,4 року.