Торт за сто тысяч: экс-прокурор и сотрудница ГБР два дня гуляли свадьбу с сотнями гостей

Журналисты выяснили, что недалеко от Львова новообразованная семья Ильницких праздновала дорогую свадьбу. Молодожены являются чиновниками.

О свадьбе стало известно из соцсетей: невеста опрометчиво выложила видео, указывающее на помпезное празднование. Впрочем, потом закрыла свои страницы в соцсетях. Об этом пишет издание LVIV.MEDIA.

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Кто женился

7 – 8 октября пятизвездочный комплекс Emily Resort возле Львова посетили многие гости, в том числе депутаты, правоохранители и налоговики, бизнесмены и юристы. Праздновали свадьбу Ростислава Ильницкого и Роксоланы Москвы.

Он – бывший прокурор. В Радехове в 2019-м был заместителем местного прокурора, хотел стать главным прокурором Херсонщины, работал прокурором прокуратуры Печерского района Киева, но уволился оттуда несколько месяцев назад.

Она – экс-сотрудница отдела кадров Территориального управления ГБР во Львове, дочь известного в городе адвоката Богданы Москвы и родственница бывшей жены экс-главы ГБР Романа Трубы. С работой Роксоланы в ГБР получилось любопытно.

Роксолана была уволена из бюро в марте 2022 года, однако впоследствии она через суд решила вернуться на работу. В сентябре 2022 года Восьмой апелляционный административный суд восстановил ее в должности и взыскал в ее пользу 231 тысячу гривен за вынужденный прогул. Однако сейчас ГБР обжалует это в Верховном суде и решение апелляционной инстанции не вступило в законную силу,

– говорится в издании.

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Кто был на свадьбе

В первый день свадьбы было около трехсот гостей, во второй – пятьсот. Для них пели Александр Пономарев, Оля Полякова, "Дзвони сонця" и Дзидзьо.

На праздновании заметили имена:

депутатов Львовского городского совета Юрия Ломагу и Алексея Потрошителя;

Василия Телицу – вероятно, это экскеровщик управления с организованной преступностью МВД Украины во Львовской области;

Святослав Мазурик – работал в прокуратуре Киева, погорел на взятке в 100 тысяч долларов;

Сергей Мальков – вероятно, скандальный эксналоговик (его мать фигурирует в деле о краже львовского коммунального имущества, так называемой Аферы века, а мужчину уволили из ГФС "после огласки истории с покупкой Maserati, правда, ему удалось возобновиться в структуре", пишет вы.

Сведения о тех, кто был в списке гостей, базируются на стороже из инстаграммы Роксоланы Москвы. Журналисты предположили, кто это может быть исходя из имен и фамилий.

Пока не известно, кем и где работает молодой и откуда у них так много денег. Двухметровый торт, как пишут расследователи, стоил около 100 тысяч гривен.

Журналисты LVIV.MEDIA несколько раз пытались связаться с Ростиславом Ильницким, чтобы расспросить его о свадьбе и сколько она стоила, также интересно было услышать, откуда у бывшего прокурора деньги на такой масштабный праздник, но он не отвечал на звонки. Мы также попытались связаться с матерью молодой – известной адвокатесой Богданой Москвой, возможно, это родители профинансировали детям роскошную свадьбу, однако она также не ответила на телефонные звонки. Через некоторое время журналистам позвонил отец молодого Василий Ильницкий и просил не публиковать расследование, мол, он много помогает армии,

– указывают медийщики.