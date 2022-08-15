Ростислав Шурма – непубличный политик, и больше похож на серого кардинала, – эксперт

Политологи обратили внимание на кадровую политику, проводимую высшим руководством государства, и отметили тенденцию привлечения на государственную службу чиновников времен Виктора Януковича и приближенных к олигархам лиц.

Об этом в своем блоге на сайте "Лига" написал политолог Андрей Миселюк. Эксперт обратил внимание на назначение Ярослава Янушевича – приближенного к бывшему премьер-министру Николаю Азарову на должность главы Херсонской областной государственной администрации, а также на пребывание на государственной службе Ростислава Шурмы, работающего в Офисе Президента.

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"Назначение Янушевича – не единичный случай, когда бывшие регионалы во времена президентства Зеленского возвращаются во власть. Причем на высокие должности. В частности, становятся главами облгосадминистраций. Например, Сергей Гриневецкий на Одесчине и Игорь Сопель на Тернопольщине. Но, пожалуй, самый высокий взлет из бывших "регионалов" во власти Зеленского сделал Ростислав Шурма, устроившийся на должность замруководителя Офиса Президента", – написал Миселюк.

Шурма раньше трижды избирался депутатом от пророссийских партий, – Миселюк

Он обратил внимание на тот факт, что Ростислав Шурма до своего назначения в Офис Президента трижды избирался депутатом от пророссийских партий и сделал карьеру на предприятиях олигарха Рината Ахметова.

"На должности заместителя Ермака Ростислав Шурма – достаточно непубличный политик, и больше похож на серого кардинала, или, как говорили во времена Януковича, "смотрящего". За 10 месяцев с момента своего назначения Шурма буквально пару раз давал интервью. Однако ничего конкретного так и не озвучивал. Хотя как высокопоставленное должностное лицо, курирующее экономику в нынешних чрезвычайно сложных условиях, должен был бы давать четкие месседжи бизнесу и инвесторам", – отмечает Андрей Миселюк.

Он также рассказал о причастности Ростислава Шурмы к группировке "деркачивцев", действующей в энергетической отрасли, и к которой относятся министр энергетики Герман Галущенко, директор "Энергоатома" Петр Котин, глава НКРЭКУ Константин Ущаповский и другие чиновники.

"Итак, с реинкарнацией "регионалов" во власти приходится с грустью констатировать: попытка представить их новыми лицами во власти еще не означает отказ от старых схем. Особенно, если "птенцы гнезда Януковича", по типу Шурмы или Гриневецкого, чувствовали себя в пророссийской политико-бизнесовой среде власти Януковича, как рыбы в воде", – резюмирует политолог.

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