До выборов президента в Беларуси, которые состоятся уже 9 августа, остаются считанные дни и нерв белорусского общества все более оголяется. А сам бессменный президент республики, похоже, в легкой панике.

Александр Лукашенко традиционно обвиняет оппозицию в раскачивании ситуации в стране, прикрываясь страшилками о Западе и украинском Майдане, оппозиция же в ответ обвиняет батьку в репрессиях.

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Сегодня о том как и почему Александр Лукашенко борется с тремя молодыми девушками, и почему именно они погубят вечно усатого бацьку.



23 июля 2020 года. Участники встречи с представительницами объединенного штаба в Борисове держат портреты (слева направо) Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Фото: Алиса Гончар / belsat.eu

Обкатанная схема Лукашенко

Лукашенко начал кампанию, как и предыдущие пять, традиционно – тупо не допустил конкурентов к выборам, а тех кто громче кричали – отправил в СИЗО. Обкатанная схема. Поняв, что конкуренции нет, батька расслабился и поехал в очередной колхоз кого-то увольнять.

Но вдруг против него выступила женщина, которых Лукашенко откровенно считает чем-то второстепенным. Видимо, бацьке стоило бы учить историю своего края и тогда бы он знал, что женщины в его стране всегда имели вес, начиная с правнучки в пятом поколении Владимира Великого – Ефросиньи Полоцкой. И вот в 21 веке против Лукашенко выступила Светлана Тихановская.



Светлана Тихановская / Фото ex-press.by

Есть ли у Светланы Тихановской реальная поддержка в стране?

Выборы президента Беларуси феноменальны тем, что никаких адекватных соцопросов там до сегодня не проводили и понять реальную картину поддержки кандидатов – невозможно.

Я не беру в счет интернет опросы благодаря которым Лукашенко и заслужил обидное для него прозвище "Саша 3 процента". Но вот один из кандидатов Сергей Черечень, наносит следующий удар публикуя в фейсбуке, некое исследование, якобы проведенное белорусским представительством американского института общественного мнения Gallup. Исходя из него на президентских выборах 2020 за Лукашенко готовы проголосовать лишь 8,4% избирателей, а вот за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую – больше 65%!

То есть поддержка есть! Более того, главное оружие этой женщины – за ней готовы идти люди. Лукашенко запаниковал и решил всех переиграть и переубедить. Нетрадиционно для Беларуси, опрос провели по заказу государственного канала ОНТ. Цифры, ожидаемо, перевернулись с ног на голову – Лукашенко поддерживает почти 70% белорусов. Стоит ли удивляться? Нет! Ведь белорусские бюджетники, после 26 лет правления бацьки, боятся открыто высказывать свою политическую позицию, а именно они составляют 2/3 рабочего населения страны. А если кто-то и осмелился сказать "нет", его никто не учел.

Последний диктатор Европы и пример для Путина

Кстати, именно Лукашенко можно смело назвать примером для Путина, ведь внесение поправок в Конституцию страны о вечном президентстве бацька сделал еще в 2004 году, когда два его срока шли к закату. Тогда же Лукашенко установил в Беларуси суперпрезидентскую форму правления – когда в руках президента находятся абсолютно все рычаги власти.

Назвать себя королем Лукашенко, вероятно, остановило лишь то, что монархия в мире больше не в моде.

А чтобы вы не сомневались в полноте власти Александра Григорьевича, вот вам интересный комичный факт: изначально ЦИК назначил выборы на 30 августа, но вскоре передумал и перенес на 9-е. Только потому, что у Лукашенко 30 августа день рождения.

Кто такая Светлана Тихановская и почему она стала лицом оппозиции

И вот, когда Лукашенко расслабился, решив что все в его руках, неожиданно у него на пути становиться Светлана Тихановская. Так кто же она такая?

Давайте по порядку. Убирать с пути конкурентов Лукашенко начал еще весной. Первым под раздачу попал блогер Сергей Тихановский. Когда майские антиправительственные митинги набрали обороты, Лукашенко тут же упек его за решетку. Немного позже, 18 июня туда же пошел и экс-глава "Белгазпромбанка" – Виктор Бабарико. Еще один популярный оппозиционер, один из создателей Парка высоких технологий и бывший посол Беларуси в США Валерий Цепкало – сбежал в Москву.

Кто же остался?

Для того чтобы создать картинку борьбы на выборах, ЦИК таки зарегистрировал нескольких кандидатов. И тут Лукашенко решил, как ему кажется, посмеятся оппозиции в лицо и допустил к выборам двух женщин. Первая – Анна Канопацкая, дочь первого официального долларового миллионера Беларуси Анатолия Канопацкого. Но бороться за кресло она не будет. Канопацкая уже сообщила: встреч с избирателями проводить не будет, как и дебатов с другими кандидатами в президенты.



Анна Канопацкая / Фото TUT.BY

И чтобы в очередной раз показать весь свой сексизм, Лукашенко позволяет зарегистрировать и жену того самого Тихановского – Светлану. Мол, какая-то домохозяйка далекая от политики ему точно не конкурент, пусть поиграется в выборы. В своей голове он видит себя до смерти президентом, а после – своего сына Николая. Но никак не женщину. Но вскоре батька понял свою ошибку.

Вокруг Тихановской тут же объединились штабы еще двух ключевых представителей оппозиции. И сегодня три женщины – Тихановская, жена Цепкало – Вероника и представитель штаба Бабарико – Мария Колесникова сумели "приставить нож к горлу Лукашенко". На призыв женщин в белорусских городах на митинги выходят тысячи людей.



Мария Колесникова, Светлана Тихановская, Вероника Цепкало / Фото штаба Виктора Бабарико

Апогеем паники Лукашенко стала его инициатива внести поправку в Конституцию о том, что президентом Беларуси может быть только тот, кто отслужил в армии. Таким образом он хочет банально убрать женщин с политической карты. К тому же Лукашенко призвал выдворять из страны те иностранные СМИ, которые освещают деятельность троих женщин и призывают, цитирую "выходить на майданы". Под раздачу попали Би-Би-Си и Радио Свобода. Чьих корреспондентов уже, без каких-либо объяснений, бросают в автозаки. А последним поступком разъяренного мальчика стали страшилки о Майдане в Беларуси. Но, у народа такие заявления вызывают только улыбку. Белорусы не только не боятся Майдана, они перестают бояться и арестов. А это значит, что борьба против диктатора только начинается.

Конечно, говорить о том, что Тихановская победит в диктаторской стране, не приходится. Нет, получить поддержку большинства она может, и у нее есть на это все шансы. Но стать президентом – нет. Ведь для Лукашенко ЦИК нарисует 70% поддержки, даже не сомневайтесь. К тому же, в обмен на уступки и отказ от независимости Беларуси со стороны Лукашенко, Кремль всегда поддержит президента "братского народа".

Но Светлана Тихановская не стремиться сесть в кресло президента. Ее цель сломать систему и, как она сама заявляет, после победы непременно провести демократические выборы, без фальсификаций и СИЗО. И она будет готова уступить кресло законно избранному президенту. С другой стороны у Светланы есть повод для вполне кровной мести за своего мужа, который безосновательно больше месяца сидит в карцере.

Уже сегодня можно говорить, что после 9 августа в Беларуси настоящая борьба с режимом Лукашенко продолжится. Ведь эти выборы станут показательными – даже после традиционных посадок и репрессий – оппозиция нашла выход и объявила войну вечному президенту. И народ это поддержал.

Поэтому у Беларуси есть шанс взбудоражить режим и вывести на арену качественную оппозицию. Ведь в нынешней ситуации, если троим женщинам удастся победить, то и Тихановский, и Бабарико, и Цепкало уходят на второй план и врядли и да льше будут вызывать такой же восторг у белорусов. Да и к ним у меня, как украинца, много вопросов: к Сергею Тихановскому, который в 2016-м приветствовал "русский мир", а в 2017-м ездил в аннексированный Крым, и к Валерию Цепкало, который "политическим убежищем" выбрал Москву…

Но, как бы ни было, а эти выборы точно запомнятся миру как период, когда авторитарный режим Лукашенко начал рушиться. А значит есть все шансы, хоть и с кровью, в будущем построить на просторах Беларуси настоящую демократию. Благо адепты и инструменты для этого в стране уже есть. Главное не опоздать. Ведь пока Запад только дает сигналы, Россия давно и планомерно пытается захватить бывшую советскую республику.