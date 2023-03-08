Традиционно, Кремль сейчас согласовывает определенные версии и реакцию на произошедшее. Об этом 24 Канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Достойно внимания Ничего не уважают, – Зеленский о расстреле оккупантами пленника за слова "Слава Украине"

Какие версии возможны

По мнению правозащитника, у россиян есть несколько вариантов:

сами украинцы расстреляли и выложили в сеть;

все это постановка, на самом деле ничего не было;

на войне такое происходит с обеих сторон.

Им нужно повлиять на то, чтобы сбить эту волну. Информационно они будут умалять значение Тимофея Шадуры и его смерть, возмущение и гнев украинского народа и так далее. Такое мы видим уже не первый раз. Но все ясно – это был расстрел. Юридически нечего анализировать, это военное преступление, за которое должны быть наказаны,

– заметил правозащитник.

Речь не только о тех, продолжил он, которые за кадром, но и о тех, кто отдавал приказы. От самых низких до самых высоких чинов. Как отметил правозащитник, российская сторона также должна расследовать это преступление и назвать имена принимавших в нем участие.

"На это надежды никакой. Их скорее наградят, чем накажут. Если придет другая власть, не эта людоедская, она должна сама судить этих людей по закону. За подобное предусмотрено самое жестокое наказание", – утверждает Фейгин.

Прежде всего нужно получить тело украинского военного. По словам Фейгина, Россия его может просто не выдать, чтобы скрыть преступления. Теоретически нам должен помочь Красный Крест и ООН.

Можно установить участок в районе Бахмута, где произошло преступление. Но попасть на эту территорию, в зону боевых действий… Если тело закопали, его эксгумировать – целая процедура, не скорая. Вряд ли пустите кого-нибудь с украинской стороны,

– отмечает российский правозащитник.

В лучшем случае, говорит он, Москва может сама передать его. Также они могут попытаться обменять тело на одного из своих важных военнопленных.

Фейгин считает, что захватчики собирались расстреливать Шадуру в любом случае. Он выкрикнул лозунг "Слава Украине" уже перед неизбежной смертью.

"Я не понимаю, при каких обстоятельствах появилось видео и кто первоисточник. В хаосе публикаций невозможно разобраться. Расследование все установит, это технический вопрос", – убежден правозащитник.

Есть предположение, что Россия специально выложила видео, чтобы россияне не сдавались в плен, ведь украинцы сразу будут расстреливать.

Слишком много негатива, позитива я не вижу. Они (русские военные – 24 Канал) озвереют воевать, понимая, что сдавватьсяя не имеет смысла? Сейчас за ними вся 40 миллионная страна будет гоняться, высчитывать родственников, кто знает, чем для них это все закончится. Проще сдаться,

– считает он.

Впрочем, уверяет Фейгин, ролик мог также случайно попасть к ВСУ. "Война очень сложный механизм. В плен попадают не только при желании сдаться. Люди могут оказываться в ситуации, в которой они беспомощны – нет патронов, нет ничего. Я склонен думать, что это более случайный вариант попадания этой записи, чем целенаправленный. Отрицательных последствий больше, чем выгоды по мотивации военных", – резюмировал российский правозащитник Марк Фейгин.

Что известно о преступлении