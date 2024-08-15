14 августа более сотни оставленных командирами россиян сдались в плен, чтобы спасти себе жизнь.
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Рота россиян попала в плен
Проект "Хочу жить" показал видео с дрона. На нем видно, как российские солдаты лежат штабелями и ждут украинских военных.
Их можно понять, трудно вести боевые действия, когда тобой командуют самодуры и казнокрады, а фланги "прикрывают" кадыровские бандиты, которые бросают всех и все, чтобы самим не быть пленными,
– сообщили в "Хочу жить".
Более сотни российских военных сдалась в плен: смотрите видео
Также "Хочу жить" поблагодарили российского генерала Лапина, который "помогает" ВСУ успешно продвигаться на Курщине. Так же, как и в 2022 году на Харьковщине, за оборону которой он и отвечал.
Среди новых пленных есть кадыровцы
Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что среди новых пленных есть и кадыровцы из подразделения "Ахмат". Также стали известны детали операции – ее провели воины ЦСО "А" СБУ.
Они захватили и зачистили разветвленный, бетонированный и качественно укрепленный со всех сторон ротный опорный пункт – с подземными коммуникациями и помещениями для проживания личного состава, столовой, оружейной и даже баней,
– сообщил источник.
Также любой российский оккупант может сохранить себе жизнь и сдаться в плен самостоятельно. Для этого можно воспользоваться чат-ботом "Хочу жить", позвонить на +38 044 350 89 17 и 688 (с украинских номеров), или написать в Telegram или WhatsApp по номерам: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.