14 серпня більш ніж сотня залишених командирами росіян здалися в полон, щоб врятувати собі життя.

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Рота росіян потрапила в полон

Проєкт "Хочу жить" показав відео з дрона. На ньому видно, як російські солдати лежать штабелями та чекають на українських військових.

Їх можна зрозуміти, важко вести бойові дії, коли тобою командують самодури та казнокради, а фланги "прикривають" кадировські бандити, які кидають усіх і все, аби самим не бути полоненими,

– повідомили в "Хочу жить".

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Також "Хочу жить" подякували російському генералу Лапіну, який "допомагає" ЗСУ успішно просуватися на Курщині, так само, як і 2022 року на Харківщині, за оборону якої він і відповідав.

Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що серед нових полонених є і кадировці з підрозділу "Ахмат".

Це сталось внаслідок успішних штурмових дій воїнів Центру спецоперацій Служби безпеки України.

Важливу роль відіграли і дрони. Ворог засів у укріпленому бетонному ротному опорному пункті. Викурити його звідти було дуже складно,

– написав Стерненко.