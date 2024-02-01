Об этом 24 каналу рассказал командир роты ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко. Соответствующее решение приняло командование ВСУ.

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"Мы становимся больше в четыре раза, а это значит, что как минимум в четыре раза мы сможем более активно уничтожать оккупантов", – подчеркнул Федоренко.

От роты до батальона

По словам Федоренко, костяк подразделения – добровольцы, которые начинали свою службу с первого дня полномасштабного вторжения. Бойцы участвовали, в частности, в Харьковской наступательной операции вместе с 92-й штурмовой бригадой. А главное оружие, которое помогало бороться с оккупантами – дроны.

"За время прохождения службы произошла трансформация. Мы поняли, что беспилотники – это то, что уже сегодня дает чрезвычайно положительные результаты с точки зрения общего сознания. Мы видим где находится противник, как он перемещается, как он действует, и с помощью "мавиков" начали корректировать сначала огонь артиллерии, потом позже добавили ударную компоненту самих дронов, начали применять сбросы", – рассказал военнослужащий.

Таким образом бойцы осваивали новую профессию – пилота гражданского дрона. Сейчас для старта работы батальона и первичной комплектации необходимо дополнительное финансирование.

"Спасибо каждому украинцу, который поддерживает Силы обороны, в частности наше подразделение. Собираем не так много, но не так и мало – 13 миллионов гривен. Это та база, которая необходима для того, чтобы подразделение стартовало. Конечно, будет очень и очень много положительных результатов на поле боя. Иногда беспилотники становятся ключевыми в войне против оккупанта в некоторых операциях, которые мы внедряем", – добавил Федоренко.

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