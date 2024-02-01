Про це 24 каналу розповів командир роти ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко. Відповідне рішення прийняло командування ЗСУ.

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"Ми стаємо більші в чотири рази, а це значить, що як мінімум в чотири рази ми зможемо більш активно нищити окупантів", – наголосив Федоренко.

Від роти до батальйону

За словами Федоренка, кістяк підрозділу – добровольці, які починали свою службу з першого дня повномасштабного вторгнення. Бійці брали участь, зокрема, у Харківській наступальній операції разом з 92-ю штурмовою бригадою. А головна зброя, яка допомагала боротися з окупантами – дрони.

"За час проходження служби відбулася трансформація. Ми зрозуміли, що безпілотники – це те, що вже сьогодні дає надзвичайно позитивні результати з точки зору загальної свідомості. Ми бачимо де знаходиться противник, як він переміщується, як він діє, і за допомогою "мавіків" почали коргувати спочатку вогонь артилерії, потім пізніше додали ударну компоненту самих дронів, почали застосовувати скиди", – розповів військовослужбовець.

Таким чином бійці освоювали новий фах – пілота цивільного дрона. Наразі для старту роботи батальйону та первинної комплектації необхідне додаткове фінансування.

"Принагідно дякую кожному українцю, який підтримує Сили оборони, зокрема наш підрозділ. Збираємо не так багато, але не так і мало – 13 мільйонів гривень. Це та база, яка необхідна для того, щоб підрозділ стартонув. Звісно, буде дуже і дуже багато позитивних результатів на полі бою. Інколи безпілотники стають ключовими у війні проти окупанта в деяких операціях, які ми впроваджуємо", – додав Федоренко.

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