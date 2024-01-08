Командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр Юрій Федоренко розповів 24 Каналу, до яких заборонених методів боротьби ще вдаються російські загарбники та як ЗСУ протидіють свавіллям окупантів на фронті.

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Як росіяни видавлюють піхотні підрозділи ЗСУ з передових позицій

Як зазначив Федоренко, росіяни зовсім недурні, а навпаки хитрі й підступні. Теза про те, що Збройні Сили України протистоять низькопідготовленому особовому складу противника, який не вміє воювати, неправдива.

Російське військо ділиться на тих, хто високопідготовлений та високооснащений й тих, кого Кремль вважає видатковим матеріалом – це мобілізовані й представники приватних військових компаній, зокрема, "Шторм-Z", які комплектуються переважно ув'язненими. Такі солдати підготовлені примітивно,

– сказав Федоренко.

Водночас попри санкційну політику, технології росіян продовжують розвиватися. У 2023 році російські загарбники повною мірою перебрали на себе модель застосування коптерів цивільного призначення, зокрема DJI MaviК3 як для розвідування, так і для скидання боєприпасів і, звісно, FPV-дрони.

На моїй пам'яті окупанти неодноразово застосовували сльозогінний газ й інші отруйні гази, щоб видавлювати наші піхотні підрозділи з передових позицій. Загарбники закидають балончики переважно з коптерів цивільного призначення або з FPV-дронів,

– зазначив командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр.

Також росіяни можуть закидувати димову шашку на певні позиції, потім по тих позиціях цілеспрямовано відпрацьовують ворожі артилерійні засоби, а також засоби БпЛА ударного типу дії для легшого позиціювання в просторі.

Як ЗСУ протидіють ворогу

Однак Сили оборони також не стоять на місці. У нас значно покращилась компонента радіоелектронної розвідки, яка дозволяє виявляти присутність ворожих безпілотних комплексів в повітрі, а також засоби радіоелектронної боротьби, які стають ешелонними.

Портативний РЕБ закриває наші штурмові групи, що рухаються на маршрутах висування для проведення перевірки або для вчинення тих чи інших дій,

– мовив Федоренко.

Збройні Сили України на пріоритетних напрямках намагаються закрити передові позиції, щоб знизити присутність ворожих дронів й враження наших позицій. Ешелонований централізований РЕБ давить російські централізовані розвідувальні та ударні засоби, зокрема, ZALA Ланцет, "Орлан", й відводить керовані, боєприпаси, до прикладу, керовані авіабомби.

"Сили оборони, розуміючи, які складні виклики стоять, точно вживають всі можливі й доступні заходи для того, щоб протидіяти ворогу максимально потужно", – підсумував командир роти ударних БпАК "АХІЛЕС" 92-ї ОШБр.

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