Держава намагається налагоджувати вітчизняне виробництво роботизованих систем, БПЛА, інженерної техніки, модернізованих ПТРК з новими ракетами. Частина цих розробок вже успішно закуповується Міноборони.

Дивіться також Перемога у морі, нові тактики та дрони, що змінюють все․ Яким був ще один рік великої війни

Розвиток виробництва

Заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк розповів, що процес кодифікації надає дозвіл на укладання угоди між підприємцями і Міноборони. Тобто дозволяэ купувати розробку за державні кошти. Однак перед цим необхідно, щоб виріб пройшов тестування.

Наразі завершено кодифікацію низки озброєння українського виробництва. Мова йде про мобільний протитанковий ракетний комплекс "Штурм-СМ" на базі однієї з бойових броньованих машин. До нього окремо створено українські ракети з різними типами бойових частин.

ПТРК "Штурм-СМ" на базі броньованої машини / фото АрміяInform

У сфері БПЛА українське військо отримає нову модифікацію "Лелеки" та 2 види FPV-дрона з різною вантажопідйомністю. Окрему увагу виділили захисту дронів від ворожих РЕБ.

Окрім цього кодифікацію пройшли:

наземна роботизована платформа для дистанційного мінування з функцією дистанційного самопідриву;

наземний роботизований комплекс логістичного призначення;

напівнавісний мінний трал до бойових броньованих машин на автомобільному шасі;

двомісний квадроцикл з вантажопідйомністю 800 кг та окремим тактичним причепом.

Нові розробки України