Государство пытается налаживать отечественное производство роботизированных систем, БПЛА, инженерной техники, модернизированных ПТРК с новыми ракетами. Часть этих разработок уже успешно закупается Минобороны.
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Развитие производства
Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал, что процесс кодификации дает разрешение на заключение соглашения между предпринимателями и Минобороны. То есть позволяет покупать разработку за государственные средства. Однако перед этим необходимо, чтобы изделие прошло тестирование.
В настоящее время завершена кодификация ряда вооружений украинского производства. Речь идет о мобильном противотанковом ракетном комплексе "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. К нему отдельно созданы украинские ракеты с разными типами боевых частей.
ПТРК "Штурм-СМ" на базе бронированной машины / фото АрмияInform
В сфере БПЛА украинское войско получит новую модификацию "Аист" и 2 вида FPV-дрона с разной грузоподъемностью. Отдельное внимание было уделено защите дронов от вражеских РЭБ.
Кроме этого, кодификацию прошли:
- наземная роботизированная платформа для дистанционного минирования с функцией дистанционного самоподрыва;
- наземный роботизированный комплекс логистического назначения;
- полунавесной минный трал к боевым бронированным машинам на автомобильном шасси;
- двухместный квадроцикл с грузоподъемностью 800 кг и отдельным тактическим прицепом.
Новые разработки Украины
- Михаил Федоров рассказал, что наземные роботизированные платформы, которые представили на львовской ИТ-арене осенью, помогают ВСУ разминировать территории. Сейчас представлено более 100 разработок по направлению роботизированных систем, из них уже 75 прошли верификацию, а часть получает финансирование.
- Министр обороны Рустем Умеров ранее отмечал, что в 2024 году государство планирует закупить по меньшей мере миллион дронов. Раньше этим не занималось Минобороны, потому что не было "четких критериев и правил их применения на поле боя". К эксплуатации уже допущено 118 образцов новой техники, из них 24 дрона, в том числе FPV.
- С августа 2023 года Украина серийно выпускает дальнобойный дрон-камикадзе, который похож на "Шахед". В 2024 году планируется выпускать тысячи таких дронов.