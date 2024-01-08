Командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр Юрий Федоренко рассказал 24 Каналу, к каким запрещенным методам борьбы еще прибегают российские захватчики и как ВСУ противодействуют произволам оккупантов на фронте.

Обратите внимание Ожесточенное противостояние: россияне благодаря РЭБ сбивают ракеты HIMARS

Как россияне выдавливают пехотные подразделения ВСУ с передовых позиций

Как отметил Федоренко, россияне совсем неглупы, а наоборот хитры и коварны. Тезис о том, что Вооруженные Силы Украины противостоят низкоподготовленному личному составу противника, не умеющему воевать, неправдив.

Российское войско делится на тех, кто высокоподготовлен и высокооснащен и тех, кого Кремль считает расходным материалом – это мобилизованные и представители частных военных компаний, в частности, "Шторм-Z", которые комплектуются преимущественно заключенными. Такие солдаты подготовлены примитивно,

– сказал Федоренко.

В то же время, несмотря на санкционную политику, технологии россиян продолжают развиваться. В 2023 году российские захватчики в полной мере взяли на себя модель применения коптеров гражданского назначения, в частности DJI MaviК3 как для разведки, так и для сброса боеприпасов и, конечно, FPV-дроны.

На моей памяти оккупанты неоднократно применяли слезоточивый газ и другие ядовитые газы, чтобы выдавливать наши пехотные подразделения с передовых позиций. Захватчики забрасывают баллончики преимущественно из коптеров гражданского назначения или с FPV-дронов,

– отметил командир роты ударных БпАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр.

Также россияне могут забрасывать дымовую шашку на определенные позиции, затем по тем позициям целенаправленно отрабатывают вражеские артиллерийские средства, а также средства БПЛА ударного типа действия для более легкого позиционирования в пространстве.

Как ВСУ противодействуют врагу

Однако Силы обороны тоже не стоят на месте. У нас значительно улучшилась компонента радиоэлектронной разведки, позволяющая выявлять присутствие вражеских беспилотных комплексов в воздухе, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые становятся эшелонными.

Портативный РЭБ закрывает наши штурмовые группы, двигающиеся на маршрутах выдвижения для проведения проверки или для совершения тех или иных действий,

– сказал Федоренко.

Вооруженные Силы Украины на приоритетных направлениях пытаются закрыть передовые позиции, чтобы снизить присутствие вражеских дронов и поражение наших позиций. Эшелонированный централизованный РЭБ давит российские централизованные разведывательные и ударные средства, в частности, ZALA Ланцет, "Орлан", и отводит управляемые боеприпасы, к примеру, управляемые авиабомбы.

"Силы обороны, понимая, какие сложные вызовы стоят, точно принимают все возможные и доступные меры для того, чтобы противодействовать врагу максимально мощно", – подытожил командир роты ударных БПАК "АХИЛЕС" 92-й ОШБр.

Какая в Украине ситуация с БПЛА