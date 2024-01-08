Журналісти Financial Times пишуть, що наразі це нагадує "запекле" протистояння у радіоелектронній боротьбі. При цьому, зазначають, що окупаційні війська мають ширші можливості.

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Рекордна кількість повітряних атак Росії по Україні упродовж новорічних свят лише "підсвітила" протистояння Києва за посилення технологій радіоелектронної боротьби, які глушать та збивають з курсу ворожі безпілотники та керовані ракети,

– йдеться в публікації.

Попри те, що Кремль все ще має перевагу в засобах РЕБ, адже там зосередились на цих можливостях ще до початку вторгнення в Україну, наразі українські військові намагаються надолужити це відставання.

Видання цитує командира українського загону безпілотників Миколу Колесника, який називає засоби радіоелектронної боротьби "невидимими ножицями, які "перерізають" зв'язок дистанційно керованого пристрою".

А також полковника Івана Павленка, начальника управління РЕБ та кібербезпеки Генштабу, який закликав союзників України надати більше можливостей, які зможуть придушити або зашкодити системам супутникового наведення (GNSS) російських керованих ракет і безпілотників.

Крім того, у статті звертають увагу, що оскільки для російських систем РЕБ потрібні високотехнологічні компоненти: підсилювачі, синтезатори та програмне забезпечення, важливо накласти санкції на ці компоненти.

Росія дедалі активніше розгортає засоби РЕБ, аби збити з курсу високоточні боєприпаси, які Захід надає Україні, такі як ракети HIMARS і артилерійські снаряди Excalibur,

– ідеться у статті.

За словами Павленка, Росія використовує свої засоби РЕБ для імітації пусків ракет і безпілотників, аби ввести в оману українську протиповітряну оборону та визначити місце розташування засобів ППО.

Важливо! Без захисту від РЕБ українські війська стають легкою здобиччю для координованих з БпЛА ударів російської артилерії та атак дронів-камікадзе.

Що треба знати про РЕБ

Видання пояснює, що системи РЕБ бувають різних форм і розмірів, від радіолокаційних решіток і встановлених на вантажівках передавачів до кишенькових пристроїв.

Що Україна, що Росія використовують імпровізовані системи РЕБ, які, за словами одного українського інженера, волонтери збирають у гаражах.

Обидві сторони мають досвід науково-дослідницьких розробок для створення засобів РЕБ, однак російський уряд багато інвестував у нові комплекси упродовж більше ніж 1 року, тож нині має перевагу,

– ідеться у статті.

Електронна боротьба є важливою частиною більшості сучасних операцій. Так, російська система "Поле-21" може бути розміщена на землі, встановленою на транспортних засобах і створювати поле глушіння на площі 150 кілометрів.

Ще один комплекс, який є у росіян – "Мурманськ" – це такі собі висувні 32-метрові антенні вежі, встановлені на бронемашинах. Аналітики наголошують, що проблема полягає в тому, що росіяни можуть розмістити системи радіоелектронної боротьби на більшій частині ділянок фронту.

Та, як влучно нагадує видання, Україна час від часу все ж знаходить слабкі місця в системах РЕБ і протиповітряної оборони Росії. І саме так українським безпілотникам вдається пробиратись вглиб російської території та вражати авіабази, склади та інші цілі.

Крім того, Київ покращив свої можливості РЕБ з початку вторгнення, завдяки системам, виробленим в Україні та поставленим західними союзниками. Хоч і деталі тримаються в секреті,

– йдеться у матеріалі.

Однією із таких систем є "Буковель", її можна встановлювати на транспортні засоби, вона виявляє безпілотники, глушить їх системи передачі даних і може блокувати супутникові системи наведення, зокрема російський Глонасс.

Новинка – система "Покрова", за деякими даними, вона може протидіяти ракетам, блокуючи систему їхнього наведення.

Також Україна використовувала системи РЕБ для перехоплення російських БпЛА, таких як "Орлан". У статті також наводять слова українського генерала Павленка, що західні винищувачі F-16, які мають поставити Києву найближчим часом, вкрай важливо оснастити сучасними системами РЕБ.