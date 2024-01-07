Про це 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, зазначивши, що також росіяни запускають потужні дрони-камікадзе типу "Ланцет". Проте українські військові знаходять ефективні способи протистояти ворожій зброї.

До теми Чим більше дронів, тим менше ми про це говоримо, – Федоров

Засоби постійно удосконалюються

Наші захисники розробляють певні засоби, які дозволять вести боротьбу саме з "Ланцетами".

Маємо протестувати (ці засоби – 24 Канал), якщо вони дійсно на практиці, на передовій будуть працювати так само як і в теорії, то зможемо щонайменше закрити нашу артилерію і важку техніку від "Ланцетів",

– зазначив ексглава Луганської ОВА.

Купольні РЕБ працюють непогано проти FPV-дронів, а росіяни зараз випускають їх у великій кількості. Вони удосконалили ці дрони, встановивши на них камери нічного бачення.

Від "Ланцетів" може захистити зброя на кшталт РЕБ "Буковель", однак зібрати кошти на нього волонтерам доволі складно. А от на новий засіб, вартість яких відносно невелика, зможуть.

Водночас протягом війни засоби боротьби постійно удосконалюються і час від часу з'являються нові зразки. На сьогодні на фронті діють різні окопні РЕБ – як легкі, одноканальні варіанти, так і пристрої, що розміщені в невеличкому протиударному ящику, який можна зробити вже на вісім каналів,

– підкресли Гайдай.

Навіть якщо ворожі оператори розуміють, що їхні FPV-дрони почали падати, то вони перемикають канали. А в нас є фахівці, які роблять засоби на вісім каналів, і завдяки ним все, що підлітає на 95%, падає.

"Засоби, які сигналізують, що десь поруч летить FPV-дрон є і в нас, і у ворога. Ба більше, у нас є засоби, які перехоплюють абсолютно все, крім будь-яких модифікацій квадрокоптерів Mavic, навіть Autel 4Т – найновіші дрони", – наголосив Сергій Гайдай.

Зверніть увагу! Російські дрони "Ланцет" доволі небезпечна зброя росіян. Головна їхня перевага в тому, що вони можуть тривалий час баражувати, щоб вистежити ціль, а після цього завдати удару по ній. До того ж противник оснастив "Ланцети" тепловізорами, що робить їх особливо небезпечними вночі та взимку. Проте розв'язати цю проблему за допомогою теплових шашок.

Забезпечення фронту FPV-дронами