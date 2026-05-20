В ВСУ хотят создать три смены военных для ротаций, –Сирский

Главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия имеет все необходимые условия для создания трех смен военнослужащих. Это позволит проводить системные ротации бойцов на фронте через каждые два месяца.

По словам Сырского, сейчас в войсках также усиливают контроль за учетом личного состава и организацией замен на передовой. Об этом он рассказал в интервью для "Милитарного".

Смотрите также Ежедневно минус тысяча военных, – Сырский раскрыл потери России, которые не перекрывает мобилизация

В ВСУ хотят создать систему регулярных ротаций: что известно?

По словам главнокомандующего, в Вооруженных Силах уже проанализировали количество военных, которые находятся непосредственно на позициях и в районах проведения боевых действий.

Сырский отметил, что в украинских силах обороны достаточно личного состава для создания трех отдельных смен военных. Такая система позволила бы проводить ротации защитников на передовой примерно каждые два месяца и обеспечивать подготовку подразделений перед возвращением на фронт.

У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, ежемесячно в войсках будут проводить контроль организации ротаций. Для этого определили отдельную дату – 15 число каждого месяца, когда специальные группы офицеров будут проверять ситуацию в бригадах.

Сырский сообщил, что сейчас офицерские группы проверяют, как в бригадах ведется учет военных, которые находятся непосредственно на передовых позициях. Также анализируют сроки их пребывания на фронте и готовность подразделений, которые должны прийти им на замену.

Главнокомандующий отметил, что ротация военных является сложной военной операцией, которая требует детального планирования и сопровождается значительными рисками. Именно поэтому, по его словам, в ВСУ стремятся создать четкую систему контроля за этим процессом.

Что известно о новом механизме увольнения военных?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в украинской армии активно обсуждают механизм увольнения военнослужащих во время войны. По его словам, речь идет не о демобилизации, которая возможна только после завершения военного положения, а о отдельной системе увольнения бойцов со службы в условиях боевых действий.

Сырский отметил, что такой механизм должен стать для военных "светом в конце тоннеля" после длительного пребывания на фронте. Работу над соответствующими инициативами ВСУ ведут совместно с Министерством обороны, а к обсуждениям привлекли не только командование, но и самих военнослужащих в частях.

По словам главнокомандующего, главной сложностью остается необходимость сохранять баланс между потребностями фронта и справедливыми условиями для бойцов. Он пояснил, что в случае увольнения определенного количества военных армия должна иметь возможность набрать по меньшей мере столько же новых людей для сохранения боеспособности.

Сырский также подчеркнул, что будущий механизм должен быть гибким и адаптированным к реальной ситуации на фронте. Особое внимание в ВСУ уделяют финансовому обеспечению будущих изменений и условиям службы для военнослужащих.