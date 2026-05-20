По словам Сырского, сейчас в войсках также усиливают контроль за учетом личного состава и организацией замен на передовой. Об этом он рассказал в интервью для "Милитарного".

В ВСУ хотят создать систему регулярных ротаций: что известно?

По словам главнокомандующего, в Вооруженных Силах уже проанализировали количество военных, которые находятся непосредственно на позициях и в районах проведения боевых действий.

Сырский отметил, что в украинских силах обороны достаточно личного состава для создания трех отдельных смен военных. Такая система позволила бы проводить ротации защитников на передовой примерно каждые два месяца и обеспечивать подготовку подразделений перед возвращением на фронт.

У нас есть все условия создать три смены и обеспечить подготовку той смены, которая будет идти на замену по ротации,

– заявил главнокомандующий ВСУ.

По словам Сырского, ежемесячно в войсках будут проводить контроль организации ротаций. Для этого определили отдельную дату – 15 число каждого месяца, когда специальные группы офицеров будут проверять ситуацию в бригадах.

Сырский сообщил, что сейчас офицерские группы проверяют, как в бригадах ведется учет военных, которые находятся непосредственно на передовых позициях. Также анализируют сроки их пребывания на фронте и готовность подразделений, которые должны прийти им на замену.

Главнокомандующий отметил, что ротация военных является сложной военной операцией, которая требует детального планирования и сопровождается значительными рисками. Именно поэтому, по его словам, в ВСУ стремятся создать четкую систему контроля за этим процессом.

Что известно о новом механизме увольнения военных?

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в украинской армии активно обсуждают механизм увольнения военнослужащих во время войны. По его словам, речь идет не о демобилизации, которая возможна только после завершения военного положения, а о отдельной системе увольнения бойцов со службы в условиях боевых действий.

Сырский отметил, что такой механизм должен стать для военных "светом в конце тоннеля" после длительного пребывания на фронте. Работу над соответствующими инициативами ВСУ ведут совместно с Министерством обороны, а к обсуждениям привлекли не только командование, но и самих военнослужащих в частях.

По словам главнокомандующего, главной сложностью остается необходимость сохранять баланс между потребностями фронта и справедливыми условиями для бойцов. Он пояснил, что в случае увольнения определенного количества военных армия должна иметь возможность набрать по меньшей мере столько же новых людей для сохранения боеспособности.

Сырский также подчеркнул, что будущий механизм должен быть гибким и адаптированным к реальной ситуации на фронте. Особое внимание в ВСУ уделяют финансовому обеспечению будущих изменений и условиям службы для военнослужащих.